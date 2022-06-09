У туристов во время отдыха в Египте часто возникает такой вопрос, что привезти из Египта полезного. Может привезти лекарства, которые здесь хвалят, может сувениры или что-то из еды, а лучше и то и другое.
Хочется конечно привезти что-то необычное и запоминающееся. Поэтому давайте узнаем, что можно привезти из Египта отдыхающим туристам, и получить от покупок удовольствие.
Давайте начнем по порядку и начнем с такой покупки, как еда или продукты питания. Кстати почти все описываемые подарки можно купить в магазине Шарм-эль-Шейха, который называется Mango Market.
Содержание
- 1 Что из еды можно привезти из Египта
- 2 Что стоит привезти из одежды из Египта
- 3 Косметика и средства гигиены
- 4 Какие сувениры вы сможете привезти из Египта
Что из еды можно привезти из Египта
Эти советы помогут туристам сделать отдых более комфортным.
Распространенные вкусности, купленные в египетских магазинах:
1. Египетские чаи пользуются популярностью у туристов.
Самые распространенные это натуральные чаи:
- чай каркаде
- бедуинский чай
- чай с мармарией
- зеленые и черный чаи
- чай с фруктами
- чай из гуавы
- манговый чай
- лемонграсс
- финиковый чай – действительно вкусный напиток
- желтый чай.
Хочу обратить ваше внимание, что желтый чай (хельба) спокойно можно купить и у нас на рынках, и даже чуть дешевле чем в Египте.
2. Кофе в Египте.
Здесь большой выбор кофе, который вы можете приобрести как с кардамоном, так и с мускатом, а можно без добавок. Кофе тот продукт, который часто привозят из Египта отдыхающие и этот напиток у них действительно вкусный.
3. Везем специи из Египта.
Да в Египте большой выбор специй, который советую все же покупать в супермаркетах, чтобы не попасть на просроченные и купить более качественный продукт. Эта страна выращивает сама многие из специй.
Вот какие специи популярны у туристов:
- Анис – помогает улучшить вкус. Даже многие рыбаки его используют при ловле рыбы.
- Черный тмин.
- Кумин – используется при приготовлении мяса или рыбы.
- Шафран.
- Мускатный орех.
- Кориандр.
- Розмарин.
- Зира.
- Малухия. Причем применяют ее как свежей, так и сушеной.
- Перец, как красный, так и белый с зеленым.
4. Восточные сладости из Египта
А вы любите египетские сладости?
В Египте любят выпечку, которая заливается медовым сиропом. Одним из самых популярных магазинов сладостей в Хургаде и Шарме считается магазин Rayahen.
Самыми популярными в Египте считаются следующие нижеперечисленные сладости.
10 популярных сладостей Египта
- Пахвала.
- Рахат-лукум
- Халва. В Египте много видов халвы, которую делают из кунжута и фисташек и прочего. Продается и жидкая халва
- Кунафа (Kunafa). Основа – тесто в виде вермишели с сиропом и розовой водой. Начинка состоит в основном из сыра с фруктами. Обычно ее посыпают молотыми фисташками.
- Фатир (Feteer). Основа слоенное тесто сиропом и сахарной пудрой. Является фатир символом гостеприимства в Египте. Его еще готовят с мясными и грибными наполнителями. Поэтому он может быть двух видов, как сладкий, так и сытный.
- Басбуса (Basbousa). Основа манка с пропиткой из сахарного сиропа и добавлением апельсиновой или розовой воды.
- Финики в шоколаде.
- Ом Али (Umm Ali). Это если можно так сказать пудинг из хлеба. Существует множество разных рецептов приготовления этой сладости.
- Нуга.
- Катаеф (Qatayef) – это что-то похожее на блинчики, которые содержат сладкую начинку.
Вот такие сладости вы можете привезти из Египта.
5. Египетские фрукты
Фрукты из Египта — это то, что, наверное, привозит каждый турист.
Одним из самых популярных фруктов здесь является манго, который очень вкусный, и отдыхающие его в сезон везут даже ящиками.
Сам помню, как вез четыре ящика манго! Каждый раз уезжая из Египта обещаю себе, что больше не буду брать в дорогу манго, но с новым посещением происходит повторение предыдущей поездки.
Везут еще в зимний период отдыхающие и клубнику с дыней. Вот какие фрукты везут из Египта туристы домой:
- Манго
- Гуава
- Гранат
- Клубника
- Гуава
- Финики
- Цитрусовые
- Физалис
- Эшта
- Сухофрукты
Конечно это не весь перечень фруктов, которые вы сможете привезти из Египта, поэтому пробуйте и выбирайте те, которые вам больше всего понравились во время отдыха, да и которых нет в вашей стране.
Давайте подумаем, что привезти из Египта можно еще туристу.
Что стоит привезти из одежды из Египта
Конечно эта страна лидирует как по количеству, так и по качеству хлопка. Поэтому египетские изделия из хлопка будут неплохим подарком и памятью об отдыхе в этой древней стране.
Можно еще привезти изделия как из шерсти верблюда, так и из его кожи. Популярная египетская одежда у туристов:
- Футболки
- Рубашки
- Сарафаны
- Платья
- Полотенца
- Постельное белье
- Свитера
- Платки
- Ремни
- Сумки
- Кошельки
- Сам видел неплохие качественные кожаные туфли (но надо знать места).
Многие туристы привозят чемоданы для путешествий, которые там стоят недорого, как например в магазине Джордж Клуни.
Очень популярно масло чёрного тмина, которое укрепляет иммунитет, выводит шлаки и токсины из организма.
Косметика и средства гигиены
Часто из Египта привозят косметику, эфирные масла, духи. Здесь можно приобрести косметику в которой содержатся минералы Мертвого моря из Израиля.
Отсюда везут качественные средства ухода за кожей и волосами. Очень популярна здесь фирма Vatika, ее косметику везут многие туристы. Особенно шампунь, маски для волос.
Здесь можно купить недорогую качественную натуральную зубную пасту Miswak, мы ее каждый раз привозим с собой с отдыха.
Многие привозят коллаген и различные крема. Особенно популярны крема на основе страусиного жира для суставов.
Как говорят египтяне – масло черного тмина не поможет только мертвым.
Какие сувениры вы сможете привезти из Египта
Многие туристы привозят из Египта различные сувениры на память или в подарок.
Вот какие сувениры пользуются популярностью у туристов:
- Жук скарабей. Считается, что он приносит удачу и символизирует бога солнца. Скарабей является символом страны.
- Различные сувениры в виде пирамидок, которых здесь большое разнообразие.
- Анкх – обозначает вечную жизнь. В древнем Египте его носили только фараоны, а сейчас любой турист сможет его приобрести.
- Папирус.
- Статуэтки египетских божеств.
- Статуэтки кошек.
- Кальян с табаком и углем к нему при надобности.
- Статуэтки из гранита, базальта, алебастра. Статуэтки изготовлены как в виде фараонов, так и в виде животных.
- Бутылочки с песком, якобы из самой Сахары.
- Различные амулеты.
Как видите шоппинг в Египте можно сделать на различные направления, но лучше знать, что где покупать.
Очень часто везут из Египта лекарства, которые здесь очень качественные и действительно лечат. Но это отдельная тема, которую разберем позже.
Надеюсь эта статья поможет определиться с вопросом что привезти из Египта полезного, и поможет вам купить в Египте нужный и достойный товар.