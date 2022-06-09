У туристов во время отдыха в Египте часто возникает такой вопрос, что привезти из Египта полезного. Может привезти лекарства, которые здесь хвалят, может сувениры или что-то из еды, а лучше и то и другое.

Хочется конечно привезти что-то необычное и запоминающееся. Поэтому давайте узнаем, что можно привезти из Египта отдыхающим туристам, и получить от покупок удовольствие.

Давайте начнем по порядку и начнем с такой покупки, как еда или продукты питания. Кстати почти все описываемые подарки можно купить в магазине Шарм-эль-Шейха, который называется Mango Market.

Что из еды можно привезти из Египта

Эти советы помогут туристам сделать отдых более комфортным.

Распространенные вкусности, купленные в египетских магазинах:

1. Египетские чаи пользуются популярностью у туристов.

Самые распространенные это натуральные чаи:

чай каркаде

бедуинский чай

чай с мармарией

зеленые и черный чаи

чай с фруктами

чай из гуавы

манговый чай

лемонграсс

финиковый чай – действительно вкусный напиток

желтый чай.

Хочу обратить ваше внимание, что желтый чай (хельба) спокойно можно купить и у нас на рынках, и даже чуть дешевле чем в Египте.

2. Кофе в Египте.

Здесь большой выбор кофе, который вы можете приобрести как с кардамоном, так и с мускатом, а можно без добавок. Кофе тот продукт, который часто привозят из Египта отдыхающие и этот напиток у них действительно вкусный.

3. Везем специи из Египта.

Да в Египте большой выбор специй, который советую все же покупать в супермаркетах, чтобы не попасть на просроченные и купить более качественный продукт. Эта страна выращивает сама многие из специй.

Вот какие специи популярны у туристов:

Анис – помогает улучшить вкус. Даже многие рыбаки его используют при ловле рыбы. Черный тмин. Кумин – используется при приготовлении мяса или рыбы. Шафран. Мускатный орех. Кориандр. Розмарин. Зира. Малухия. Причем применяют ее как свежей, так и сушеной. Перец, как красный, так и белый с зеленым.

4. Восточные сладости из Египта

А вы любите египетские сладости?

В Египте любят выпечку, которая заливается медовым сиропом. Одним из самых популярных магазинов сладостей в Хургаде и Шарме считается магазин Rayahen.

Самыми популярными в Египте считаются следующие нижеперечисленные сладости.

10 популярных сладостей Египта

Пахвала. Рахат-лукум Халва. В Египте много видов халвы, которую делают из кунжута и фисташек и прочего. Продается и жидкая халва Кунафа (Kunafa). Основа – тесто в виде вермишели с сиропом и розовой водой. Начинка состоит в основном из сыра с фруктами. Обычно ее посыпают молотыми фисташками. Фатир (Feteer). Основа слоенное тесто сиропом и сахарной пудрой. Является фатир символом гостеприимства в Египте. Его еще готовят с мясными и грибными наполнителями. Поэтому он может быть двух видов, как сладкий, так и сытный. Басбуса (Basbousa). Основа манка с пропиткой из сахарного сиропа и добавлением апельсиновой или розовой воды. Финики в шоколаде. Ом Али (Umm Ali). Это если можно так сказать пудинг из хлеба. Существует множество разных рецептов приготовления этой сладости. Нуга. Катаеф (Qatayef) – это что-то похожее на блинчики, которые содержат сладкую начинку.

Вот такие сладости вы можете привезти из Египта.

5. Египетские фрукты

Фрукты из Египта — это то, что, наверное, привозит каждый турист.

Одним из самых популярных фруктов здесь является манго, который очень вкусный, и отдыхающие его в сезон везут даже ящиками.

Сам помню, как вез четыре ящика манго! Каждый раз уезжая из Египта обещаю себе, что больше не буду брать в дорогу манго, но с новым посещением происходит повторение предыдущей поездки.

Везут еще в зимний период отдыхающие и клубнику с дыней. Вот какие фрукты везут из Египта туристы домой:

Манго

Гуава

Гранат

Клубника

Гуава

Финики

Цитрусовые

Физалис

Эшта

Сухофрукты

Конечно это не весь перечень фруктов, которые вы сможете привезти из Египта, поэтому пробуйте и выбирайте те, которые вам больше всего понравились во время отдыха, да и которых нет в вашей стране.

Давайте подумаем, что привезти из Египта можно еще туристу.

Что стоит привезти из одежды из Египта

Конечно эта страна лидирует как по количеству, так и по качеству хлопка. Поэтому египетские изделия из хлопка будут неплохим подарком и памятью об отдыхе в этой древней стране.

Можно еще привезти изделия как из шерсти верблюда, так и из его кожи. Популярная египетская одежда у туристов:

Футболки

Рубашки

Сарафаны

Платья

Полотенца

Постельное белье

Свитера

Платки

Ремни

Сумки

Кошельки

Сам видел неплохие качественные кожаные туфли (но надо знать места).

Многие туристы привозят чемоданы для путешествий, которые там стоят недорого, как например в магазине Джордж Клуни.

Очень популярно масло чёрного тмина, которое укрепляет иммунитет, выводит шлаки и токсины из организма.

Косметика и средства гигиены

Часто из Египта привозят косметику, эфирные масла, духи. Здесь можно приобрести косметику в которой содержатся минералы Мертвого моря из Израиля.

Отсюда везут качественные средства ухода за кожей и волосами. Очень популярна здесь фирма Vatika, ее косметику везут многие туристы. Особенно шампунь, маски для волос.

Здесь можно купить недорогую качественную натуральную зубную пасту Miswak, мы ее каждый раз привозим с собой с отдыха.

Многие привозят коллаген и различные крема. Особенно популярны крема на основе страусиного жира для суставов.

Как говорят египтяне – масло черного тмина не поможет только мертвым.

Какие сувениры вы сможете привезти из Египта

Многие туристы привозят из Египта различные сувениры на память или в подарок.

Вот какие сувениры пользуются популярностью у туристов:

Жук скарабей. Считается, что он приносит удачу и символизирует бога солнца. Скарабей является символом страны.

Различные сувениры в виде пирамидок, которых здесь большое разнообразие.

Анкх – обозначает вечную жизнь. В древнем Египте его носили только фараоны, а сейчас любой турист сможет его приобрести.

Папирус.

Статуэтки египетских божеств.

Статуэтки кошек.

Кальян с табаком и углем к нему при надобности.

Статуэтки из гранита, базальта, алебастра. Статуэтки изготовлены как в виде фараонов, так и в виде животных.

Бутылочки с песком, якобы из самой Сахары.

Различные амулеты.

Как видите шоппинг в Египте можно сделать на различные направления, но лучше знать, что где покупать.

Очень часто везут из Египта лекарства, которые здесь очень качественные и действительно лечат. Но это отдельная тема, которую разберем позже.

Надеюсь эта статья поможет определиться с вопросом что привезти из Египта полезного, и поможет вам купить в Египте нужный и достойный товар.