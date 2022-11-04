Первый раз в Египте

Отдых в Египте

Если вы собираетесь посетить первый раз Египет, то эти знания и советы помогут вам более полноценно провести отдых в этой стране.

Для тех туристов, которые привыкли отдыхать на других курортах и приехали первый раз в Египет, некоторые особенности эту категорию отдыхающих могут удивить или даже расстроить, а кто-то попадет в непонятную ситуацию.

Первый раз в Египте

10 советов туристам, которые первый раз в Египте

  1. Заселение в отель. Какие могут быть проблемы при заселении?
  2. Соблюдайте осторожность при переходе дороги. Египетские водители ездят совсем не по правилам, и светофор им не помеха. Для них главное, чтобы работал сигнал, он у них на все случаи жизни.
  3. Не пейте воду из-под крана, вода в нем не питьевая. И имеется риск получить проблему с животом, которая будет портить ваш отдых.
  4. При фото и видео съемке стоит знать, что нельзя снимать с дрона. Запрещено фотографировать полицейских, военных и их объектов.
  5. Будьте осторожны купаясь в Красном море, и не трогайте в нем никакую живность и растительность.
  6. Не советую брать экскурсии у отельных гидов.
  7. Торгуйтесь везде в Египте где только можно, причем торговаться можно даже с самим отельным гидом, не соглашайтесь сразу никогда на первоначальную цену. Торговаться надо с улыбкой и шутками, и никогда не показывайте продавцу, что данная вещь вам очень нравится.
  8. Обязательно возьмите с собой мелкие купюры долларов. Это поможет избежать неприятных ситуаций и сэкономить ваше время и нервы. Ну и на чай будет что оставить.
  9. Старайтесь не принимать услуг от местных жителей. Они привыкли за свои услуги получать мзду.
  10. Советую обязательно посетить рыбный ресторан, лично я это делаю всегда при посещении Египта.

Про некоторые пункты для туристов, посетивших Египет первый раз более подробно, для лучшего понимания.

Египет, вид сверху

С чем вы столкнетесь, посетив первый раз Египет

На некоторых туристов подействует такой момент как заселение в египетский отель. Если вы приезжаете во второй половине дня, то скорей всего этот вопрос будет менее актуальным.

Заселяют в отели обычно или с 12.00 или с 14.00, это зависит от конкретного отеля, чаще с 14.00, но мне попадались и отели, в которые селили туристов и с 12.00.

В этом случае проблемы заселения в отель будут у туристов, которые прилетели ранними рейсами, ведь им придется ждать получения номера до обеда. Во многих отелях вы не сможете пользоваться услугами отеля пока не заселитесь. Но в каждом отеле все индивидуально.

Этой ситуацией пользуются предприимчивые работники отеля, которые предложат в случае досрочного заселения доплатить определенную денежную сумму. Дополнительные деньги могут попросить и за номер, например, с видом на море.

Многие туристы идут на такие сделки, особенно если они приехали первый раз в Египет, то скорей всего так и поступят. Я позже опишу ситуацию, когда мы заехали в отель в 03.30 утра, и как нам удалось быстро заселиться в отель. Причем работники отеля еще нас и уговаривали заселиться побыстрей, на что я отвечал, вы же сказали позже, а мы и так время неплохо проведем на рецепшене.

Есть в отеле и такая услуга как ранее заселение. Про нее вы сможете узнать на рецепшене и, если есть свободные номера тогда вас в них заселят.

Совет:

Не нервничайте, и начинайте отдыхать сразу по прибытию в отель.

Советую в рюкзаке, который берете в самолет положить купальники с плавками. Бывало такое, что багаж отправляли не по назначению, и получить его можно было уже после отдыха.

Я был свидетелем, когда две компании по прибытию с нами в отель не обнаружили свой багаж. Как потом оказалось его ошибочно выгрузили в другом отеле. Они его конечно забрали, заказали такси, причем за свои деньги, и поехали забирать багаж.

В общем, когда они привезли свои вещи, а делалось это все на нервах, плюс они были с маленькими детьми, и пошли после всего на ужин, мы уже по полной отдыхали, пользуясь услугами и благами египетского отеля.

К слову, компания эта прилетела первый раз в Египет на отдых, который начался с такого неприятного конфуза.

 

Стоит ли оставлять чаевые в Египте

Мое мнение, да, стоит! Надо понимать, что у обслуги отеля заработки небольшие, и все они едут сюда, в основном из Каира, для заработка. И вот если вы оставите уборщику доллар за уборку, или дадите его официанту, то к вам будет совсем другое отношение.

Чаевыми вы поднимите настроение и себе и работнику отеля.

Египтяне любят получать подарки. Всегда с собой беру шоколадки для угощения персонала отеля. Как-то ко мне подошел работник отеля, который работал на пляже, и спросил нет ли у меня шоколадки. Я ему сказал, что есть, но в номере. В следующий раз принесу.

Вы бы видели этого счастливого человека после того как он получил обещанную шоколадку. Я стал его лучшим другом, и он меня как видел или проходил мимо всегда приветствовал, даже если это было двадцатое приветствие. :)

Не жалейте чаевых!!!

Если вы даете чаевые, то скорей всего для вас всегда будет коктейль или пиво, когда его не будет для других отдыхающих. И вам будут делать более качественный и вкусный коктейль.

Бедуин с верблюдом в пустыне

Про покупку экскурсий в Египте

Попав отдыхать в Египет, вы несомненно пожелаете посетить экскурсии, которых здесь немалый выбор. И тем туристам, которые посетили первый раз Египет нужно знать, что не стоит брать экскурсии у гида, если вы конечно не желаете за них переплачивать.

Что могу посоветовать за покупку экскурсий, то это то, что всегда возле отеля есть обычно магазин, часто и не один, который предлагает те же самые экскурсии. Но здесь вы их возьмете дешевле, да еще сможете и торговаться.

Но этот вариант поможет вам неплохо сэкономить деньги.

Экскурсию на квадроциклы рекомендую брать индивидуальную, тогда вы получите больше удовольствия и меньше пыли. А переплата составит всего пару баксов.

Если вы посетили Египет в первый раз, то уверен, что вам захочется это сделать и 2-й, и 3-й, и 100-й раз. Такая это прекрасная страна, в которой можно шикарно отдохнуть.

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