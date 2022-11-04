Если вы собираетесь посетить первый раз Египет, то эти знания и советы помогут вам более полноценно провести отдых в этой стране.

Для тех туристов, которые привыкли отдыхать на других курортах и приехали первый раз в Египет, некоторые особенности эту категорию отдыхающих могут удивить или даже расстроить, а кто-то попадет в непонятную ситуацию.

10 советов туристам, которые первый раз в Египте

Заселение в отель. Какие могут быть проблемы при заселении? Соблюдайте осторожность при переходе дороги. Египетские водители ездят совсем не по правилам, и светофор им не помеха. Для них главное, чтобы работал сигнал, он у них на все случаи жизни. Не пейте воду из-под крана, вода в нем не питьевая. И имеется риск получить проблему с животом, которая будет портить ваш отдых. При фото и видео съемке стоит знать, что нельзя снимать с дрона. Запрещено фотографировать полицейских, военных и их объектов. Будьте осторожны купаясь в Красном море, и не трогайте в нем никакую живность и растительность. Не советую брать экскурсии у отельных гидов. Торгуйтесь везде в Египте где только можно, причем торговаться можно даже с самим отельным гидом, не соглашайтесь сразу никогда на первоначальную цену. Торговаться надо с улыбкой и шутками, и никогда не показывайте продавцу, что данная вещь вам очень нравится. Обязательно возьмите с собой мелкие купюры долларов. Это поможет избежать неприятных ситуаций и сэкономить ваше время и нервы. Ну и на чай будет что оставить. Старайтесь не принимать услуг от местных жителей. Они привыкли за свои услуги получать мзду. Советую обязательно посетить рыбный ресторан, лично я это делаю всегда при посещении Египта.

Про некоторые пункты для туристов, посетивших Египет первый раз более подробно, для лучшего понимания.

С чем вы столкнетесь, посетив первый раз Египет

На некоторых туристов подействует такой момент как заселение в египетский отель. Если вы приезжаете во второй половине дня, то скорей всего этот вопрос будет менее актуальным.

Заселяют в отели обычно или с 12.00 или с 14.00, это зависит от конкретного отеля, чаще с 14.00, но мне попадались и отели, в которые селили туристов и с 12.00.

В этом случае проблемы заселения в отель будут у туристов, которые прилетели ранними рейсами, ведь им придется ждать получения номера до обеда. Во многих отелях вы не сможете пользоваться услугами отеля пока не заселитесь. Но в каждом отеле все индивидуально.

Этой ситуацией пользуются предприимчивые работники отеля, которые предложат в случае досрочного заселения доплатить определенную денежную сумму. Дополнительные деньги могут попросить и за номер, например, с видом на море.

Многие туристы идут на такие сделки, особенно если они приехали первый раз в Египет, то скорей всего так и поступят. Я позже опишу ситуацию, когда мы заехали в отель в 03.30 утра, и как нам удалось быстро заселиться в отель. Причем работники отеля еще нас и уговаривали заселиться побыстрей, на что я отвечал, вы же сказали позже, а мы и так время неплохо проведем на рецепшене.

Есть в отеле и такая услуга как ранее заселение. Про нее вы сможете узнать на рецепшене и, если есть свободные номера тогда вас в них заселят.

Совет:

Не нервничайте, и начинайте отдыхать сразу по прибытию в отель.

Советую в рюкзаке, который берете в самолет положить купальники с плавками. Бывало такое, что багаж отправляли не по назначению, и получить его можно было уже после отдыха.

Я был свидетелем, когда две компании по прибытию с нами в отель не обнаружили свой багаж. Как потом оказалось его ошибочно выгрузили в другом отеле. Они его конечно забрали, заказали такси, причем за свои деньги, и поехали забирать багаж.

В общем, когда они привезли свои вещи, а делалось это все на нервах, плюс они были с маленькими детьми, и пошли после всего на ужин, мы уже по полной отдыхали, пользуясь услугами и благами египетского отеля.

К слову, компания эта прилетела первый раз в Египет на отдых, который начался с такого неприятного конфуза.

Стоит ли оставлять чаевые в Египте

Мое мнение, да, стоит! Надо понимать, что у обслуги отеля заработки небольшие, и все они едут сюда, в основном из Каира, для заработка. И вот если вы оставите уборщику доллар за уборку, или дадите его официанту, то к вам будет совсем другое отношение.

Чаевыми вы поднимите настроение и себе и работнику отеля.

Египтяне любят получать подарки. Всегда с собой беру шоколадки для угощения персонала отеля. Как-то ко мне подошел работник отеля, который работал на пляже, и спросил нет ли у меня шоколадки. Я ему сказал, что есть, но в номере. В следующий раз принесу.

Вы бы видели этого счастливого человека после того как он получил обещанную шоколадку. Я стал его лучшим другом, и он меня как видел или проходил мимо всегда приветствовал, даже если это было двадцатое приветствие.

Не жалейте чаевых!!!

Если вы даете чаевые, то скорей всего для вас всегда будет коктейль или пиво, когда его не будет для других отдыхающих. И вам будут делать более качественный и вкусный коктейль.

Про покупку экскурсий в Египте

Попав отдыхать в Египет, вы несомненно пожелаете посетить экскурсии, которых здесь немалый выбор. И тем туристам, которые посетили первый раз Египет нужно знать, что не стоит брать экскурсии у гида, если вы конечно не желаете за них переплачивать.

Что могу посоветовать за покупку экскурсий, то это то, что всегда возле отеля есть обычно магазин, часто и не один, который предлагает те же самые экскурсии. Но здесь вы их возьмете дешевле, да еще сможете и торговаться.

Но этот вариант поможет вам неплохо сэкономить деньги.

Экскурсию на квадроциклы рекомендую брать индивидуальную, тогда вы получите больше удовольствия и меньше пыли. А переплата составит всего пару баксов.

Если вы посетили Египет в первый раз, то уверен, что вам захочется это сделать и 2-й, и 3-й, и 100-й раз. Такая это прекрасная страна, в которой можно шикарно отдохнуть.