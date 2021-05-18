IL Mercato (Эль Меркато), то место которое советую посетить по возможности туристам отдыхающим в Шарм эль Шейхе.

Разговор пойдет про район Иль Меркато (IL Mercato) в Шарм эль Шейхе. Ведь имеется отель IL Mercato, а есть и сама площадь с названием Иль Меркато, на которой собственно тот отель и расположен.



Как вы, наверное, догадались название района итальянское. Именно в так называемом итальянском стиле и была создана площадь Эль Меркато.

Советую туристам обязательно посетить район IL Mercato в момент пребывания на курорте.

Район Иль Меркато

Не каждый турист, который побывал в египетском Шарм эль Шейхе, причем даже не единожды знает о существовании этого района. Ну разве в том случае, если его отель находился на этой площади или рядом с ней, как например отель Queen Sharm Resort или Albatros Aqua Park Sharm и другие отели, расположенные в египетском районе Хадаба.

Улица Эль Меркато относится к так называемому деловому району в Шарме, ведь здесь имеется много магазинов, ресторанов с кафешками.



На IL Mercato расположен и McDonald's, которой при желании смогут посетить как туристы, так и местные жители Шарм эль Шейха. Здесь же располагается известное кафе-магазин восточных сладостей Rayahen.

На этой улице расположен и известный в Шарме магазин морепродуктов Fares. Причем Fares на Эль Меркато мне нравится намного больше чем Fares на Old Market.

Совсем недалеко находится и магазин с фиксированными ценами Манго – Маркет, в котором висят ценники на всех товарах.

На Иль Меркато хорошо развитая инфраструктура.

Это действительно то место, которое советую посетить туристам наряду с Сохо сквером, Наама Бэй и Старым городом.

Сейчас в связи со всемирной пандемией на улицах Эль Меркато совсем мало туристов. А когда-то здесь жизнь била ключом вроде Сохо.

Что может заинтересовать туристов на Иль Меркато

Туристов на улице IL Mercato могут заинтересовать такие заведения:

Известная аптека в Египте Elazaby, которая и многих туристов характеризуется как государственная аптека. Обменный пункт для обмена валюты. Магазин связи в котором можно приобрести сим-карточку для связи. Магазин восточных сладостей Rayahen, в котором можно взять презент и домой. Магазин не дешевый, но товар в нем высокого качества. Там можно купить и хороший кофе домой. Ресторан морепродуктов, известный Fares рекомендую на Иль Меркато, который, по моему мнению, гораздо лучше своего собрата, находящегося в Старом городе. Цены в ресторанах будут одинаковыми. Колоннада с амфитеатром, здесь можно сделать неплохие фото, имеется возможность попасть на представление. Рядом находящийся комплекс «1001 ночь». На улице имеется бесплатный туалет, которым туристы могут воспользоваться (WC).

Видео обзор улицы Иль Меркато

Выводы

IL Mercato (Эль Меркато) – это улица в итальянском стиле больше напоминающая европейские улицы. Эта улица добавляет колорита к отдыху на курорте Шарм эль Шейха и конечно разнообразит его.

Иль Меркато оставляет ощущение недостроенного Сохо, ведь на Сохо больше посетителей и туристических движений.

Тем не менее мне доставляет удовольствие посещать улицу IL Mercato находясь на отдыхе в прекрасном Шарме.