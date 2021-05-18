IL Mercato (Эль Меркато), то место которое советую посетить по возможности туристам отдыхающим в Шарм эль Шейхе.
Разговор пойдет про район Иль Меркато (IL Mercato) в Шарм эль Шейхе. Ведь имеется отель IL Mercato, а есть и сама площадь с названием Иль Меркато, на которой собственно тот отель и расположен.
Как вы, наверное, догадались название района итальянское. Именно в так называемом итальянском стиле и была создана площадь Эль Меркато.
Советую туристам обязательно посетить район IL Mercato в момент пребывания на курорте.
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Район Иль Меркато
Не каждый турист, который побывал в египетском Шарм эль Шейхе, причем даже не единожды знает о существовании этого района. Ну разве в том случае, если его отель находился на этой площади или рядом с ней, как например отель Queen Sharm Resort или Albatros Aqua Park Sharm и другие отели, расположенные в египетском районе Хадаба.
Улица Эль Меркато относится к так называемому деловому району в Шарме, ведь здесь имеется много магазинов, ресторанов с кафешками.
На IL Mercato расположен и McDonald's, которой при желании смогут посетить как туристы, так и местные жители Шарм эль Шейха. Здесь же располагается известное кафе-магазин восточных сладостей Rayahen.
На этой улице расположен и известный в Шарме магазин морепродуктов Fares. Причем Fares на Эль Меркато мне нравится намного больше чем Fares на Old Market.
Совсем недалеко находится и магазин с фиксированными ценами Манго – Маркет, в котором висят ценники на всех товарах.
На Иль Меркато хорошо развитая инфраструктура.
Это действительно то место, которое советую посетить туристам наряду с Сохо сквером, Наама Бэй и Старым городом.
Сейчас в связи со всемирной пандемией на улицах Эль Меркато совсем мало туристов. А когда-то здесь жизнь била ключом вроде Сохо.
Что может заинтересовать туристов на Иль Меркато
Туристов на улице IL Mercato могут заинтересовать такие заведения:
- Известная аптека в Египте Elazaby, которая и многих туристов характеризуется как государственная аптека.
- Обменный пункт для обмена валюты.
- Магазин связи в котором можно приобрести сим-карточку для связи.
- Магазин восточных сладостей Rayahen, в котором можно взять презент и домой. Магазин не дешевый, но товар в нем высокого качества. Там можно купить и хороший кофе домой.
- Ресторан морепродуктов, известный Fares рекомендую на Иль Меркато, который, по моему мнению, гораздо лучше своего собрата, находящегося в Старом городе. Цены в ресторанах будут одинаковыми.
- Колоннада с амфитеатром, здесь можно сделать неплохие фото, имеется возможность попасть на представление.
- Рядом находящийся комплекс «1001 ночь».
- На улице имеется бесплатный туалет, которым туристы могут воспользоваться (WC).
Видео обзор улицы Иль Меркато
Выводы
IL Mercato (Эль Меркато) – это улица в итальянском стиле больше напоминающая европейские улицы. Эта улица добавляет колорита к отдыху на курорте Шарм эль Шейха и конечно разнообразит его.
Иль Меркато оставляет ощущение недостроенного Сохо, ведь на Сохо больше посетителей и туристических движений.
Тем не менее мне доставляет удовольствие посещать улицу IL Mercato находясь на отдыхе в прекрасном Шарме.