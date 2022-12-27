Интересно знать, как празднуют Новый год в Египте? – Многие туристы рассчитывают во время заказа тура встретить Новый год в Египте, и поэтому им интересно как там проходит этот праздник.

Стоить заметить, что в Египте к Новому году начинают готовиться уже с конца ноября. И вы, приехав на отдых в конце ноября или начале декабря возможно в отеле обнаружите наряженную елку и увидите другие новогодние декорации.

Это касается и популярной площади Сохо, на которой тоже будет установлена елка. И эта новогодняя обстановка обычно сохраняется до февраля. Приехав в первой половине февраля в отель, возможно еще будет присутствовать новогодняя декорация.

Официальная дата наступления нового года в Египте — это 1 января, которое является выходным днем и государственным праздником.

Но местные жители не уделяют этому празднику особого внимания, как например в наших странах, и в основном празднуют Новый год в Египте в курортных регионах.

Когда праздновали Новый год в Древнем Египте

В Древнем Египте Новый год наступал у египтян совсем не зимой. Здесь важную роль играла река Нил со звездой Сириус.

В этот период восходила звезда Сириус и река Нил разливалась. И вот после разлива реки египтяне начинали отсчитывать новый этап своей жизни, который основывался на урожае после разлива Нила. Примерно это август месяц, хотя это событие могло произойти с июля и до сентября. Египтяне считали, что в этот период Нил имеет особые магические свойства и египтяне старались запасти побольше воды периода разлива, заполнив все сосуды.

Для многих египтян новогодняя ночь – это обычная ночь, на которую многие не обращают внимания.

Как отмечают Новый год в отелях Египта

Давайте узнаем, как отмечают Новый год в отелях Египта туристы, которые застали этот праздник в отеле.

Кстати в некоторых отелях Египта Новый год вы сможете встретить и три раза. Если отель ориентирован на итальянских или немецких туристов, то вы встретите праздник по ихнему времени, по египетскому, украинскому или российскому. Зимой украинский часовой пояс совпадает с египетским.

Стоит иметь ввиду, что в каждом отеле этот праздник могут по-разному праздновать. Этот праздник отмечается не под копирку и в определенных отелях есть свои праздничные фишки.

Во многих отелях проводится развлекательная новогодняя программа и конкурсы с фейерверками. Популярный конкурс, выигрыш приза по номеру комнаты. Вам только надо будет доказать, что данная комната ваша, для этого достаточно ключа от нее.

Не рассчитывайте, что, придя на празднование, которое обычно происходит в ресторане отеля, в некоторых вариантах с переносом в амфитеатр, у каждого номера будет отдельный столик.

Нет, вы приходите как обычно на ужин, который действительно будет праздничным и выбираете себе еду по системе все включено. Чаще всего – это шведский стол. Занимаете место и берете что вам нравится. Обычно еды готовят очень много.

Алкоголь как всегда, египетского производства, а что-то более стоящее будет за отдельную плату, если конечно ваш отель не Steigenberger или Rixos в которых наливают элитные напитки.

Обычно начало праздничной программы начинается в 19.00 или 20.00.

Что еще стоит иметь ввиду из неприятных моментов при праздновании Нового года в египетских отелях, так это то, что за новогодний ужин вам придется заплатить денежки примерно 50$ – 70$ с человека, бывает и больше. Так что можете не думать про чаевые отельной обслуге в этот момент.

По сути цена которую вы платите за новогодний ужин в Египте того не стоит по мнению большинства туристов, которые праздновали Новый год в Египте.

Во многих отелях новогодний ужин является обязательным, от которого туристы не смогут отказаться. Так что учитывайте этот момент при приобретении путевки. Особенно это касается тех туристов, которые летят на отдых в первый раз.

В других отелях можете не платить, но на новогодний ужин вы тогда не идете.

Но есть и категории отелей в которых новогодний ужин будет бесплатным. Хотя праздничный стол там все равно будет неплохо сервирован. К примеру, в отеле Рехана ужин на Новый год был бесплатным.

Во многих египетских отелях в новогоднюю ночь в ресторане изобилие еды и сладостей от которых разбегаются глаза.

В принципе в каждом отеле этот праздник отмечают по-разному, у одних египетских отелей имеется неплохая новогодняя программа, у других более скромная, а у третьих практически ее и нет.

Перед поездкой уточняйте этот вопрос у своего оператора, прям так и задавайте вопрос, как празднуют Новый год в этом отеле.

Как празднуют Новый год египтяне

Новый год в Египте празднует в основном из местного населения молодежь и категория путешествующих людей, которые открыты ко всему новому и проявляют интерес в разных сферах.

В туристических городах за месяц до 25 декабря открываются в Египте рождественские ярмарки. Украшаются в этот период многие магазины, отели, рестораны.

Рождество в Египте отмечают 7 января, это государственный праздник и выходной день для египтян.

Стоит заметить, что с каждым годом этот праздник становится все более популярным на этом курорте. Хотя в курортных городах празднуют многие праздники, во всяком случае в отелях.

Я встречал празднование в египетских отелях и День Влюбленных, и 23 февраля, и День Украинской армии. Вроде незначительные праздники, но в отелях аниматоры их праздновали и готовили под каждый праздник собственное шоу.

Теперь вы узнали, как празднуют Новый год в Египте. Во всяком случае поняли примерную ситуацию с этим праздником в этой стране фараонов.